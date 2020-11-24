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Yan sanayi ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı

AA |  24 Kasım 2020 Salı - 11:57 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 12:00

Türk otomotiv sektörü geçen ay 1 milyar 15 milyon 543 bin dolarlık "yan sanayi" ihracatı gerçekleştirdi.


AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği  verilerinden yaptığı derlemeye göre, sektör temsilcileri, ekim ayında 178 ülke  ile özerk ve serbest bölgeye otomotiv yan sanayi ürünü sattı.
 
Sektörün geçen ay yaptığı yan sanayi ihracatı, Ekim 2019'a göre yüzde  5 artarak 964 milyon 776 bin dolardan 1 milyar 15 milyon 543 bin dolara yükseldi. 
 
Ocak-ekim döneminde ise 198 ülke ile özerk ve serbest bölgeye otomotiv   yan sanayi ihracatı karşılığında 7 milyar 528 milyon 490 bin dolar elde edildi.
 
Otomotiv tedarik endüstrinde faaliyet gösteren firmalar, ekimde en  fazla ihracatı sektörün ana pazarlarından Almanya'ya yaptı. Bu ülkeye  gerçekleştirilen dış satım yüzde 14,11'lik artışla 236 milyon 133 bin dolar oldu.
 
Almanya'nın ardından en fazla ihracatı İtalya'ya gerçekleştiren sektör  temsilcileri, söz konusu ülkeye dış satımı yüzde 32,76 artırarak 70 milyon 619  bin dolar seviyesine taşıdı.
 
Ekimde listenin üçüncü sırasında bulunan ABD'ye yapılan ihracat ise  yüzde 7,77'lik artışla 59 milyon 52 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
 
İspanya'ya yüzde 50, Umman'a yüzde 534'lük ihracat artışı
 
 Geçen ay yapılan otomotiv yan sanayi ihracatında bazı ülkelere ciddi  artışlar kaydedildi. Sektörün önemli pazarlarından İspanya'ya gerçekleştirilen  dış satım yüzde 50,52'lik artışla 57 milyon 601 bin dolara yükseldi.
 
 Otomotiv tedarik endüstrinin ihracatını artırdığı pazarlardan biri de  Polonya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 26,50'lik artışla 35 milyon 692 bin  dolara çıktı.
 
 Sektör temsilcileri, Umman'a dış satımı ise yüzde 534,08 artırarak 895  bin dolardan 5 milyon 678 bin dolara taşıdı.
 
Sektörün Kazakistan'a yaptığı ihracat yüzde 356,72'lik artışla 3  milyon 106 bin, Ürdün'e gerçekleştirdiği dış satım yüzde 112'lik artışla 2,5  milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
 

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Otomotiv yan sanayi ihracat
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