Yamaha’nın MAX DNA’sı kullanılarak inşa edilen XMAX 250 ve çeşitli premium özelliklerle donatılan XMAX 250 Tech MAX spor scooter’ın rahat ve çok yönlü performansını sunmayı hedefliyor. Motosiklette yer alan Blue Core teknolojisi daha az yakıt tüketerek daha fazla güç üretmeye yardımcı oluyor. XMAX 250, kolay hakimiyeti ve çevik yol tutuşuyla konforlu sürüş keyfi sunan motosiklet tarzı ön amortisör ile donatıldı. Ön tekerleğe bol miktarda hareket kabiliyeti getiren bu gelişmiş özellikli amortisör, engebeleri içine çekerek rahat yol tutuşu ve denge sunmayı öngörüyor.
Standartlarda led farlar
XMAX 250'de Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) standart donanım olarak sunuluyor.Led farlar ve mat led arka farlar daha rahat görmeyi ve görünmeyi sağlıyor. Özel tasarım selesi, alüminyum ayaklıkları ve deri iç kaplamalara ek olarak XMAX 250 Tech MAX krom hız göstergesi, yan grafikler ve mat arka far gibi bir dizi özel parça sunuyor. 250 Tech MAX’ler 71.7 bin TL’den satılıyor
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- Yamaha XMAX 65.4 bin TL’den yola iniyor!
Yamaha XMAX 65.4 bin TL’den yola iniyor!
Yamaha yeni XMAX 250 ve E XMAX 250 Tech MAX Türkiye’de satışa çıktı.
Yamaha’nın MAX DNA’sı kullanılarak inşa edilen XMAX 250 ve çeşitli premium özelliklerle donatılan XMAX 250 Tech MAX spor scooter’ın rahat ve çok yönlü performansını sunmayı hedefliyor. Motosiklette yer alan Blue Core teknolojisi daha az yakıt tüketerek daha fazla güç üretmeye yardımcı oluyor. XMAX 250, kolay hakimiyeti ve çevik yol tutuşuyla konforlu sürüş keyfi sunan motosiklet tarzı ön amortisör ile donatıldı. Ön tekerleğe bol miktarda hareket kabiliyeti getiren bu gelişmiş özellikli amortisör, engebeleri içine çekerek rahat yol tutuşu ve denge sunmayı öngörüyor.
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