Yamaha Türkiye'de yeni dönem başladı!

Yamaha Motor Türkiye'nin yeni yönetiminde Yamaha Motor Türkiye Başkanı Masashi Ogawa, Yamaha Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya, Yamaha Motor Türkiye Satış Operasyonları Direktörü Levent Koçak yer alıyor. Kuruluşunun 66. yaşını kutlayan Yamaha Motor bu yıl Türkiye’de birçok alanda yenilik yapmayı hedefliyor. 2015 -2017 yılları arasında Yamaha Motor Türkiye Ülke Müdürü olarak süreç yürüten Masashi Ogawa, Yamaha Motor Avrupa’da Deputy Ceo olarak görevine devam ederken, aynı zamanda Yamaha Motor Türkiye’de Ülke Başkanı olarak tekrar görev başında. Ülke Direktörü görevini üstlenen Hakan Kaya 2016 yılından bu yana Yamaha Motor Türkiye’de çeşitli departmanlarda görev aldıktan sonra Temmuz 2021 tarihi itibari ile üst yönetimde yerini aldı. Türkiye Satış Operasyonları Müdürü Levent Koçak yeni yönetimde bayi yapılanması ve satış tecrübesini aktarmaya devam edecek.

Yeni dönemde yedek parça, aksesuar ve sürüş ekipmanlarında tüketici beklentilerine anında cevap vereceklerini söyleyen Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya “yeni bayi yapılanmamız Uydu Bayi projesi ile Türkiye’de ulaşamadığımız müşterimiz kalmasın istiyoruz. Yamaha Motor Türkiye Genel Merkezi ve güçlü bir yapılanmaya sahip 49 bayimizle, Yamaha kalitesini satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her alanda hissettirerek müşteri memnuniyet oranlarımızı yüzde 100’e çıkartmayı planlıyoruz” dedi.