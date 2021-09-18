Yamaha’nın Euro5 normlu motorları yollara indi!

Son 2 yıldır mobilitenin öne çıkmasıyla canlanan motosiklet dünyasına yeni kullanıcıların dahil olması ve kargo sektörünün hareketliliği sayesinde pazarda trafik kayıtlarına göre 2021’nin ilk 7 ayında yüzde 25’lik artış yaşandı.

Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya “motosiklet kültürüne ve güvenliğine düşkün olanların tercihi olmaya devam ediyoruz. Hizmet yaklaşımlarımızla her zaman tüketicimizin beklentilerini aşmayı hedefliyoruz. Türkiye’de motosiklet kültürünün yaygınlaşması, kullanıcı sayısının artması için çalışıyoruz. Bu sene motosiklet kayıtlarında %25 gibi bir artış var. Kullanıcı sayısının 2021’de 240.000’lere ulaşmasını bekliyoruz. Ancak nüfusa oranla tabi ki bu sayı oldukça düşük. Dövizde yaşanan artışa bağlı motosiklet pazarındaki fiyat artışı, vergi yükleri gibi çeşitli nedenler bizi zorlasa da arz talep dengesini doğru kurmaya çalışıyoruz. Stoklarımız yenilendi. Yeni modellerimiz tüketici ile buluşuyor. Tüm yeni modeller bayilerimizde yerini aldı. Uydu Bayilerimizin sayısı 6’ya ulaştı. Bize ulaşamayan müşterimize biz yerinde ulaşıyoruz.” dedi.

Kadınlara ücretsiz eğitim



Trafikte kadın sürücülerin sayısını arttırmak, daha eşitlikçi bir yol paylaşımı sağlamak, pandemi ile birlikte artış gösteren kurye sektöründe kadın istihdamına yönelik fayda sağlamak ve kadınları cesaretlendirmek amacıyla Yamaha Motor Türkiye bir dizi proje hayata geçiriyor. Geçtiğimiz ay kadınlara ücretsiz motosiklet eğitimi vermeye başlayan Yamaha, Kadın Ustalar Platformu’na da destek olmaya başladı. Kadın Ustalar oluşumunda hizmet verecek Cargo Plus bünyesindeki kadın moto kuryelerin eğitimini üstlenen Yamaha şimdiden 36 kadına eğitim vererek projenin başlangıcını yaptı.

Kısa vadede Yamaha tarafından farklı projelerle de desteklenecek Kadın Ustalar Platformu “erkek mesleği” sanılan onlarca iş kolunda mesleki eğitiminden başlayıp istihdama uzanan süreçte kadınlara destek veriyor. Yamaha Motor Türkiye’nin satışları yılın ilk 8 ayında 9.014 adet oldu. Yüzde %16’lik büyüme gerçekleştiren Yamaha yenilenen ürün gamıyla 2021’i 13.500 adet satış ve yüzde 20 büyüme ile kapatmayı hedefliyor.