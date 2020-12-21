Yamaha Motor 2021’e yeniliklerle girmeyi hedefliyor. Japon marka 2021’de 125 cc, CP2, CP3 ve CP4 motorları da EU5 uyumlu olacak şekilde geliştiriyor. MT-09 da bu modellerden ilki. MT-09’un 889 cc EU5 CP3 motoru artık daha düşük devirde daha da yüksek doğrusal tork üretiyor. Daha yüksek tork ve çevik bir his sunmak için 2021 model MT-09 EU5 uyumlu motor tamamen yeniden tasarlandı ve ağırlığı azaltıldı. Pistonlar, biyel kolları, kam milleri ve krank kutusu dahil olmak üzere kritik parçaların neredeyse tamamı yenilendi.Motoiklet daha yüksek güç çıkışına rağmen mevcut tasarımdan 1.700 g daha hafif.
Yeni TFT gösterge
Motosiklette yer alan yeni 3,5 inç TFT göstergeler net ve hassas verileri gösteren tam renkli bir ekrana sahip. Yeni LED far grubuna sahip motosiklette çubuk şeklindeki devir göstergesi, devir yükselip alçaldıkça renk değiştiriyor. Yeni ekran, 6 eksenli IMU ile bağlantılı ve sürücüler ekranlar arasında geçiş yapabiliyor.
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Yamaha motorları yeniliyor!
Yamaha’nın motosikleti MT-09’a yeni EU5 889 cc CP3 motoru monte edildi.
Yamaha Motor 2021’e yeniliklerle girmeyi hedefliyor. Japon marka 2021’de 125 cc, CP2, CP3 ve CP4 motorları da EU5 uyumlu olacak şekilde geliştiriyor. MT-09 da bu modellerden ilki. MT-09’un 889 cc EU5 CP3 motoru artık daha düşük devirde daha da yüksek doğrusal tork üretiyor. Daha yüksek tork ve çevik bir his sunmak için 2021 model MT-09 EU5 uyumlu motor tamamen yeniden tasarlandı ve ağırlığı azaltıldı. Pistonlar, biyel kolları, kam milleri ve krank kutusu dahil olmak üzere kritik parçaların neredeyse tamamı yenilendi.Motoiklet daha yüksek güç çıkışına rağmen mevcut tasarımdan 1.700 g daha hafif.
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