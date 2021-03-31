Yamaha 20’inci yıla özel üretecek!

Yamaha TMAX 20’nci yıl özel modelini tüm dünyayla birlikte Türkiye’de tanıttı. Ayrı ayrı numaralandırılmış olarak yalnızca 560 adet üretilen TMAX 20’nci yıl modeli kendine özgü bumerang gövde panellerinin yanı sıra ön çamurluk ve ısı korumasına sahip susturucu ve hafif karbon malzemeden üretildi. TMAX 20’nci yıl modeli logosu, scooter'ın ayrıcalıklı duruşunu yansıtıyor. Ayrıca her TMAX 20’nci Yıl Modeli, yalnızca 560 adet üretilen özel Scooter'dan biri olduğunu vurgulaması için üretim numarasını belirten bir ambleme sahip. Geçen 20 yılda yerinde saymayan, çağa ve müşteri beklentilerine cevap vermek için sürekli yenilenen TMAX hep mükemmeli aradı. 160 km/s'ye (100 mil/s) ulaşabilen 500 cc 2 silindirli bir motora sahip 1. nesil TMAX, ilk gerçek Sport Scooter'dı. 2004 ve 2007 yılları arasında 2. nesil TMAX'ın sınıfında lider olan performansı, daha güçlü bir yakıt enjeksiyonlu motorun piyasaya sunulmasıyla bir sonraki seviyeye taşınırken, yeni amortisörler ve çift ön disk freni ve ABS seçeneğiyle yol tutuş kalitesi artırıldı. 2008'de 3. nesil TMAX yepyeni bir gövdeyle piyasaya sürüldü ve yol tutuş performansı tamamen yeni bir hafif alüminyum döküm şasi ile geliştirildi. Amortisör borusu çapı 2 mm artırılarak 43 mm'ye yükseltildi ve 15 inçlik yeni bir ön jant üretildi.