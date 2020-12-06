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Yalova'da gözaltı operasyonunda arbede: 2 polis yaralı

İHA |  06 Aralık 2020 Pazar - 7:28 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 7:28

Yalova'da iki silahlı saldırı olayıyla ilgili düzenlenen operasyonda, şüphelinin gözaltına alınmasının ardından çıkan gerginlikte, 2 polis yaralandı.


 Yalova'da önceki gün bir çay ocağında iş yeri sahibi, husumetlisi olduğu kişiler tarafından saldırıya uğramış S.B yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı, S.B nin kardeşi husumetli olduğu ailenin iş yerini basmış iş yerinde yabancı uyruklu bir vatandaş yaralanmış bir araç ise kundaklanmıstı, olayı gerçekleştiren Ü.B'nin yakalanması için polis operasyon düzenledi. İkamet ettiği adrese giden emniyet güçleri Ü.B yi göz altına aldığı sırada çıkan arbede iki polis memuru yaralandı.
 
Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal paşa mahallesinde ikamet eden Ü.B'nin gözaltına alınması esnasında yakınları polise karşı direndi, çıkan olaylarda bir polis aracı camları kırılarak hasar gördü, 2 polis yaralandı, 9 kişi göz altına alındı. Yaralı polisler Yalova devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin hayatı tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis şüpheli Ü.B ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı.

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Yalova gözaltı olay
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