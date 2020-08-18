18 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.092 0.58 EURO 8,8120 0.64
USD 7,3780 -0.07 ALTIN 475,990 1.10
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yalova'da dansözlü skandal düğün!

DHA |  18 Ağustos 2020 Salı - 18:40 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 18:40

Yalova’da, mahalle meydanında yapılan ve dansöz oynatılan düğünde, corona virüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.


Yalova’da, mahalle meydanında yapılan ve dansöz oynatılan düğünde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.
 
Armutlu ilçesine bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi meydanında, cumartesi günü yapılan düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu. Dansöz de oynatılan düğünde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, dansözün etrafında toplanarak, oynadı.
 
O anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.

ETİKETLER

Yalova corona virüs dansöz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.