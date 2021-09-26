Yalın'dan şaşırtan evlilik açıklaması!

Şarkıcı Yalın, 'Pazar Şarkıları' konseptiyle önceki akşam altıncı kez Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, konser sırasında bir hayranının sorusunu yanıtladı.

6 aydır Eda Balkaraoğlu ile aşk yaşayan Yalın, geçtiğimiz akşam sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, konser sırasında bir hayranının evlilikle ilgili sorusuna cevap verdi.

"ÇOK MEŞAKKATLİ"

Yalın, "Tabii ki bir gün evlenmeyi ben de düşünüyorum. Ama arkadaşlarımın evliliklerinden edindiğim tecrübeye dayanarak söylüyorum; evlenene kadar yaşanan süreç çok meşakkatli" şeklinde konuştu.

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Marmaris 'in ünlü tatil beldesi Bozburun’da demirledikleri teknelerinde, yeni sevgilisiyle ilk kez objektiflere yakalanmıştı.

Yalın internet üzerinden toplantı gerçekleştirdiği sırada, Eda Balkaraoğlu ise deniz ve geneşin keyfini doyasıya çıkarmıştı.Denizden çıktıktan sonra teknenin arka kısmına geçen sarışın güzel ve Yalın, uzun süre koyu bir sohbete dalmıştı.

Marmaris'te 41 yaşındaki şarkıcıyla birlikte tekne tatili yapan Balkaraoğlu'nun keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlenmişti.