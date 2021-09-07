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Yalın'dan şaşırtan aşk acısı itirafı!

07 Eylül 2021 Salı - 16:17 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 16:17

Türk pop müziğinin başarılı ismi Yalın, 'Pazar Şarkıları' konseptiyle geçtiğimiz akşam dörcüncü kez Maximum Uniq Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Konserde aşk acısı üzerine konuşan Yalın,şaşırtan itirafta bulundu.


İzleyicilerin çoğunun genç kızlardan oluştuğunu farkeden Yalın, sahneden "Güzel kızlar nerede?" diye sordu. Bu soru üzerine izleyiciler hep bir ağızdan "Yalın konserinde!" cevabını verdi. 
 
Konser sırasında bir hayranı 2004 yılında çekilmiş bir fotoğrafını Yalın'a uzattı. Sahnede eski fotoğrafına bakan Yalın, "2004 yılında daha yaşlıymışım! 2004 ve 2010 arası imaj olarak çok zorlamışım" dedi. 
 
"ŞARKI YAZMAK AŞK ACISINI AZALTIYOR"
 
'Anlat Güzel Mi Oralar' şarkısını söylemeden aşk acısı üzerine konuşan Yalın, "Yazdığım şarkılarların gücüyle ayrılıklarda daha az üzülen taraf olmayı başardım" dedi.
 
Pazar Şarkıları 10 Eylül'de Maximum Uniq Açıkhava'da devam edecek. 

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