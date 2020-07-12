Türk sinemasının unutulmazlarından olan Emel Sayın ve Tarık Akan'ın başrollerini paylaştığı Yalancı Yarim filmi, sinemanın usta isimlerinden oluşan oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Peki, Yalancı Yarim filmi ne zaman, nerede çekildi? Yalancı Yarim filmi oyuncuları ve konusu...
Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in, senaristliğini de Sadık Şendil'in yaptığı komedi - melodram türündeki Yalancı Yarim filmi Türk sinemasının usta isimlerinden oluşan kalabalık oyuncu kadrosu ile unutulmazlar arasında yerini alıyor.
YALANCI YARİM FİLMİ KONUSU
Filmde, Ferdi'nin ailesini kandırmak için oynadığı oyunlar konu edilir. Ferdi varlıklı bir ailenin hovarda çocuğudur. Hayatta tek korkusu ise ağabeyi Mahmut’tur. Alev ise pazarcılık yapan bir babanın kızıdır. Zaman zaman uzaktan gördüğü Ferdi’ye âşıktır. Bir gün Mahmut, Ferdi’yi kontrol etmek ve nişanlandığı kızı görmek için çıkagelir. Ancak ortada bir nişanlı yoktur. Ferdi nişanlısı olarak rol yapabilecek birini bulmaya çalışır. Ancak bu oyunu oynamaya sadece Alev gönüllü olacaktır.
YALANCI YARİM FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
Yalancı Yarim filmi İstanbul'un Yeşilköy semtinde bir villada yapılmıştır. Birçok sahnesi Yeşilköy ilçesi ve etrafında çekilmiştir. Filmde yer alan piknik sahnesi de Sarıyer'deki Sultansuyu piknik alanında çekildi.
YALANCI YARİM OYUNCULARI
Emel Sayın – Alev
Tarık Akan – Ferdi
Münir Özkul – Derviş
Metin Akpınar – Mahmut
Halit Akçatepe – Nuri ve Bulur
Zeki Alasya – Hüsnü
Turgut Boralı – Pazarcı
Hulusi Kentmen – Derviş Başak
Mürüvvet Sim – Ziynet
Kemal Sunal – Kemal
Necdet Yakın – Pazarcı Mehmet
Metin Çekmez – Metin
İlhan Hemşeri – Bahçıvan
Ahmet Turgutlu – Pazarcı
Ünal Gürel – Alacaklı
Hikmet Gül – Nimet