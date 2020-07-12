Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı başrollerini Tarık Akan ve Emel Sayın'ın paylaştığı Yalancı Yarim filmi Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Peki, Yalancı Yarim filmi ne zaman, nerede çekildi? Yalancı Yarim filmi oyuncuları ve konusu...

Türk sinemasının unutulmazlarından olan Emel Sayın ve Tarık Akan 'ın başrollerini paylaştığı Yalancı Yarim filmi, sinemanın usta isimlerinden oluşan oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Peki, Yalancı Yarim filmi ne zaman, nerede çekildi? Yalancı Yarim filmi oyuncuları ve konusu...

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in, senaristliğini de Sadık Şendil'in yaptığı komedi - melodram türündeki Yalancı Yarim filmi Türk sinemasının usta isimlerinden oluşan kalabalık oyuncu kadrosu ile unutulmazlar arasında yerini alıyor.

YALANCI YARİM FİLMİ KONUSU

Filmde, Ferdi'nin ailesini kandırmak için oynadığı oyunlar konu edilir. Ferdi varlıklı bir ailenin hovarda çocuğudur. Hayatta tek korkusu ise ağabeyi Mahmut’tur. Alev ise pazarcılık yapan bir babanın kızıdır. Zaman zaman uzaktan gördüğü Ferdi’ye âşıktır. Bir gün Mahmut, Ferdi’yi kontrol etmek ve nişanlandığı kızı görmek için çıkagelir. Ancak ortada bir nişanlı yoktur. Ferdi nişanlısı olarak rol yapabilecek birini bulmaya çalışır. Ancak bu oyunu oynamaya sadece Alev gönüllü olacaktır.

YALANCI YARİM FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Yalancı Yarim filmi İstanbul'un Yeşilköy semtinde bir villada yapılmıştır. Birçok sahnesi Yeşilköy ilçesi ve etrafında çekilmiştir. Filmde yer alan piknik sahnesi de Sarıyer 'deki Sultansuyu piknik alanında çekildi.

YALANCI YARİM OYUNCULARI

Emel Sayın – Alev

Tarık Akan – Ferdi

Münir Özkul – Derviş

Metin Akpınar – Mahmut

Halit Akçatepe – Nuri ve Bulur

Zeki Alasya – Hüsnü

Turgut Boralı – Pazarcı

Hulusi Kentmen – Derviş Başak

Mürüvvet Sim – Ziynet

Kemal Sunal – Kemal

Necdet Yakın – Pazarcı Mehmet

Metin Çekmez – Metin

İlhan Hemşeri – Bahçıvan

Ünal Gürel – Alacaklı

Hikmet Gül – Nimet