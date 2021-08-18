Yalancı dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim? Yalancı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!

YALANCI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yayınlanan ilk fragmanda “Yalancı” dizisinin Eylül'de Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacağı duyuruldu. Dizinin yayın günü henüz netleşmedi.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

YALANCI DİZİSİ KONUSU

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.