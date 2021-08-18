Yalancı dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim? Yalancı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!

Senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Yalancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. İlk tanıtım izleyiciden büyük ilgi gördü. Dizi takipçileri sıklıkla Yalancı dizisinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Yalancı dizisi ne zaman başlıyor? Yalancı dizisi konusu ne? İşte Yalancı dizisi oyuncu kadrosu!
YALANCI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yayınlanan ilk fragmanda “Yalancı” dizisinin Eylül'de Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacağı duyuruldu. Dizinin yayın günü henüz netleşmedi.
YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Yalancı dizisinin oyuncuları arasında; Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler yer alıyor.
YALANCI DİZİSİ KONUSU
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.
Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.