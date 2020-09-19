Gazetevatan.com » Magazin » Yalan ortaya çıktı! Ukraynalı model Daria Kyryliuk o partide virüs kaptı
Yalan ortaya çıktı! Ukraynalı model Daria Kyryliuk o partide virüs kaptı
Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral, ‘Evimdeki partide kimse corona virüse yakalanmadı’ demişti. Partiye giden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ise Marcus’un yalanını ortaya çıkardı. Sevgilisiyle kendisinin corona virüse yakalandığını itiraf eden model, ‘Aynı partideki daha birçok kişinin de test sonucu pozitif çıktı’ dedi.
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın verdiği parti sonrası, 10 arkadaşının corona virüse yakalanması olay olmuştu.