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Yakışıklı oyuncu Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel paylaşımı!

21 Mayıs 2021 Cuma - 9:47 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 9:47

Sense8 dizisiyle ünlenen İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söyleyen Hande Erçel'e ünlü isimden jet yanıt geldi. Silvestre, sosyal medya hesabından paylaşım yapınca olay oldu.


Hande Erçel, 'Sense8' dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti. Yıldız oyuncudan Erçel'e yanıt gecikmedi.
 
Silvestre, son olarak 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Erçel'in fotoğrafını Instagram'dan paylaşıp, "Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim" karşılığını verdi.
 
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Silvestre, cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken 'Aman Kerem Bürsin duymasın' yorumu yapıldı.
 
Son dönemde Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Erçel, yakın zamanda yurt dışına açılacak.

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