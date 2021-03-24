Yakınlarının gözü önünde öldürdü! 'Korkutmak için ateş ettim'

Ankara'da, kendisini terk eden sevgilisi Sevgi Tekin'i (33) evine pencere camını kırarak girip, yakınlarının gözü önünde tabancayla vurarak öldüren Gökhan Ağtaş'ın (26) tutuklu yargılanmasına başlandı. Ağtaş, eve konuşmak için gittiğini söyleyerek, "Öldürmek niyetim yoktu. Onu seviyordum. Korkutmak için ateş ettim, pişmanım" dedi.

Gökhan Ağtaş, 1,5 yaşındaki oğlunun annesi ayrıldığı sevgilisi Sevgi Tekin'in, 4 Ocak 2021'de, Mamak Mutlu Mahallesi'nde oturduğu evine pencere camını parke taşı ile kırarak girdi. Ağtaş, çıkan daha önce de evi terk eden Sevgi Tekin'i, çıkan tartışmada yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek, öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ağtaş, bir gün sonra polis tarafından yakalandı. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Ağtaş hakkında, 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından müebbet ve 95 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU'

Ankara 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Ağtaş, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Sevgi Tekin’in ailesinden katılan olmadı. Savunmasını yapan sanık Ağtaş, bir çocukları olan Sevgi Tekin’le sık sık kavga edip ayrıldıklarını, olaydan bir süre önce de 1,5 yaşındaki çocuklarını alarak evden gittiğini söyledi. Sanık Ağtaş, eve dönmesi için ikna ettiği Tekin’in kısa süre sonra tekrar evden gittiğini belirti. Ağtaş, olay günü Sevgi Tekin'in evine konuşmak için gittiğini söyleyerek, "Cama tıkladım, geldi bir süre konuştuk. Konuşma sırasında çocuğun benden olmadığını söyledi. 'Başkasını seviyorum, onunla evleneceğim, peşimi bırak' dedi. Bu sırada bana hakaret etti. Sinirlenip camı kırarak eve girdim. Evde bulunanlar salona doğru kaçtı. Öldürmek niyetim yoktu." dedi.

'KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM, PİŞMANIM'

Ancak annesinin kendisine hakaret ettiğini ileri süren sanık, "Buna rağmen sigara yakıp, bir sürü konuştuk. Telefonunu istedim verdi. Ancak şifresini söylemedi. 'Kiminle istersem konuşurum, sana ne' dedi. Tartışma sırasında annesi bağırarak, 'Defol git artık, çocuk da senden değilmiş' gibi sözler söyledi. Bu sözler beni daha da sinirlendirdi ve alkol ün de etkisiyle belimdeki tabancayı çıkarttım. Sevgi yatak odasına doğru kaçtı. Korkutmak için ayaklarını hedef aldım; ancak kendisini yatağa doğru atınca göğüs bölgesine geldi. Onu seviyordum. Korkutmak için ateş ettim, pişmanım" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da iddianamedeki suçlamaların doğru olmadığını, müvekkilinin, ağır tahrik altında korkutmak amacıyla ateş ettiğini ileri sürerek, tutuksuz yargılanmasını talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.