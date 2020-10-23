Yakınları fenalık geçirdi! Baba kız 8 saat arayla hayatını kaybetti

Rize'de Pehlivantaşı mahallesinde 68 yaşındaki İlyas Demirci isimli vatandaş 1 hafta önce budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması riskinden dolayı hastanede tedavi gören İlyas Demirci’ye ilk iki gün 40 yaşındaki kızı Songül Akgün refakat etti. 2. günün sonunda evine giden ve kendini kötü hissetmesine rağmen yeniden babasının yanına refakatçi olarak gelen Akgün burada baygınlık geçirdi.