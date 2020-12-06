06 Aralık 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.331 0.00 EURO 9,4770 0.32
USD 7,8150 0.55 ALTIN 461,200 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı

DHA |  06 Aralık 2020 Pazar - 15:37 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 15:37

Erzurum'da Raci Aslan, yakını 3 kadını tabancayla vurup öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve başına dayadığı silahla caddede gezen Aslan, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Zanlı tedavisi için hastaneye kaldırıldı.


Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Raci Aslan, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı yakını 3 kadını tabancayla vurdu. Zanlı elindeki silahla kaçtı. Vurulan kadınlardan 2'si olay yerinde 1'i de kaldırıldığı hastenede yaşamını yitirdi. Bir cadde üzerinde elindeki silahı başına dayamış olarak gezen zanlı Aslan, polis ekiplerinin teslim olması çağrılarına olumsuz yanıt verdi.  İkna olmayan zanlı, elinden ve karın bölgesinden vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı Aslan tedavisi için hastaneye götürüldü. 

ETİKETLER

Erzurum Raci Aslan cinayet
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.