Yakın arkadaşı anlattı: 'Hüner Coşkuner’in annesi şokta'

Kansere yenik düşen Hüner Coşkuner’in yakın arkadaşı Gül Erda, sanatçının vefatının 95 yaşındaki annesini çok etkilediğini söyledi: “Hüner, hastalığını annesinin duymasını hiç istemiyordu. Annesi şu an şokta.”

Kemik iliği kanseri nedeniyle 58 yaşında vefat eden Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner’in yakın arkadaşı Gül Erda, sanatçının hastalık dönemini Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert’e anlattı. “36 yıllık arkadaşımdı. Hastalığını sanat dünyasından benim dışımda kimse bilmiyordu” diyen Erda, şöyle konuştu: “Geçen nisan ayında belindeki kemikler için kontrole gitti. Evdeyken bir anda ağrı girmiş sırtına. Doktora gitti, ‘Gelmeseydin felç olurdun’ demişler. 11 saat ameliyat oldu. Sonra iyileşmeye başladı. Sahilde yürüyüşe çıkıyordu. Başlarda normal kemoterapi alıyordu. Son 1 ayda hastalık ilerledi. Annesi 95 yaşında olduğu için duymasını hiç istemiyordu. Annesi şu an şokta.”

SİGARA, ALKOL İÇMEZDİ

Gül Erda, Hüner Coşkuner’le son görüşmesini de anlattı: “1 hafta önce telefon açtı, ‘Ciğerlerim su toplamış, yoğun bakıma giriyorum’ dedi. Zor nefes alıyordu. ‘Kemoterapinin yan etkileridir onlar’ dedim. Bu son konuşmamızmış. Hastaneye pandemiden dolayı almıyorlar. Ama Saliha (Hüner Coşkuner’in ikizi) ile konuşuyordum. 1 haftadır entübe değildi, son anda etmişler. Sabah 05.00’te entübe etmişler, akşam 22.00’de vefat etmiş. Ne sigara içerdi ne de alkol. Hep umutluyduk. Ansızın sessizce aramazdan ayrıldı.”

"KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM"

Ünlü sanatçı yıllar önce CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında 'Vasiyetim var aileme. Allah gecinden versin. Yaşamak her şeye rağmen çok güzel. Küpelerimle gömülmek isterim.' ifadelerini kullanmıştı.