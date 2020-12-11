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Yakayı böyle ele verdi! Cübbeyi giydi avukat olarak duruşma salonunda...

İHA |  11 Aralık 2020 Cuma - 20:09 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 20:09

Kocaeli Adliyesi’nde giydiği cübbe ile kendisini avukat olarak tanıtıp bir aileyi dolandırmaya çalışan ve duruşmaya girmek isterken şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olay, dün Kocaeli Adliyesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, giydiği cübbe ile kendisini avukat olarak tanıtan S.B. isimli bir şahıs, gittiği Kocaeli Adliyesi’nde bir aileye, cezaevinde tutuklu bulunan oğullarının dışarı çıkmasını sağlayabileceğini söyleyerek para istedi. Aileyi dolandırmaya çalışan şahıs daha sonra bir asliye ceza mahkemesinde devam eden duruşmaya kendisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatı olarak tanıtarak girmeye çalıştı. Şahsın dolandırıcı olmasından şüphelenenlerin durumu haber vermesi üzerine S.B. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahsın 5 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli Cübbe avukat
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