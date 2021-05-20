Yakalanan Fetöcü kim? Adil Öksüz yakalandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara operasyonunda emri veren PKK'lı Nurettin Sofi'nin öldürüldüğünü, hedeflerinin ise Kandil'i çökertmek olduğunu belirterek, "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. " açıklamasını yaptı. Bu açıklamaların ardından pek çok kişi Yakalanan Fetöcü kim? Adil Öksüz yakalandı mı? Yakalanan Fetöcü Adil Öksüz mü? sorularını araştırıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 19 Mayıs'ta gençlerle biraraya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, terörle mücadele ile ilgili önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele çalışmaları ile ilgili verdiği bilgilerde Sofi Nurettin'in ardından FETÖ takımından da önemli bir ismin de yakalandığını duyurdu. Bu açıklamaların ardından pek çok kişi de yakalanan Fetöcü'nün Adil Öksüz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Yakalanan Fetöcü kim? Adil Öksüz yakalandı mı? Yakalanan Fetöcü Adil Öksüz mü? Adil Öksüz kimdir? İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs'ta gençlerle bir araya geldi ve soruları yanıtladı. Erdoğan, terörle mücadele, Doğu Akdeniz 'deki sondaj çalışmaları, yakalanan terörist Sofi Nurettin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir çok konuda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "FETÖcülerden birini de yakaladık, yakında ismini açıklayacağız" dedi.

Erdoğan, Gara operasyonunda emri veren PKK 'lı Nurettin Sofi'nin öldürüldüğünü, hedeflerinin ise Kandil 'i çökertmek olduğunu belirterek, "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Şu Nurettin Sofi olayı biraz şöyle bir kenara geçsin, ondan sonra da FETÖ'den kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda onun açıklamasını da inşallah yapacağız" ifadelerini kullandı.

'FETÖ TAKIMINDAN DA ÖNEMLİ BİR İSMİ AÇIKLAYACAĞIZ'

Gara operasyonunda emri veren PKK'lı Nurettin Sofi denilen katili öldürdüklerini söyleyen Erdoğan, "Ama biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük ve bunlar hala devam ediyor, edecek. Hedefimiz şu anda Kandil, Kandil'i de çökertmemiz lazım. Yani biz Cudi 'de, Besler derelerde, bütün buralarda terörle mücadelemizi bugün eğer askerimizle, Emniyet Teşkilatımızla beraber yürütüyorsak, Jandarmamızla beraber yürütüyorsak, demek ki ülkemizin yönetiminde bir farklı dönem şu anda yaşanıyor. Yani öyle rastgele bir yönetim yok. Ne yaptığını bilen, attığı adımı gayet iyi bir şekilde bilen ve bununla birlikte de hedefim benim şu ve bu hedefi de şu kadar zaman içerisinde gerçekleştireceğim, bu planlamayla yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var ve bunu da başarılı bir şekilde şu anda sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Şu Nurettin Sofi olayı biraz şöyle bir kenara geçsin, ondan sonra da FETÖ'den kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda onun açıklamasını da inşallah yapacağız" ifadelerini kullandı.

YAKALANAN FETÖCÜ ADİL ÖKSÜZ MÜ?

FETÖ'den yakalanan ismin kim olduğu henüz açıklanmadı. Ancak sosyal medyada Adil Öksüz'ün yakalanmış olabileceğine dair yorumlar yapılıyor.

ADİL ÖKSÜZ KİMDİR?

Adil Öksüz, 1967 senesinde Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dünyaya geldi.

Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Öksüz, İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını ise 1996 senesinde Sakarya Üniversitesi'nde tamamladı ve 2016 senesine kadar bu üniversitede akademisyen olarak görev yaptı.

15 Temmuz alçak, terörist darbe kalkışması sırasında bir askeri tesiste yakalanan Adil Öksüz'ün FETÖ ile olan ilişkisi kesinleşti. Askeri tesiste yakalandıktan sonra skandal bir kararla serbest bırakılan Adil Öksüz, kısa süre sonra yurt dışına kaçtı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer aldı.

5 YILDIR ARANIYOR!

"SIR" plakalı otomobilini Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kayınpederinin evininin garajına bırakmasının ardından adeta "sır" olan FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün yakalanabilmesi için çalışmalar devam ediyordu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz, yaklaşık 5 yıldır her yerde aranıyor.

SERBEST BIRAKILDI!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz 'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, "delil yetersizliği"nden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.

YAKALATANA 4 MİLYON ÖDÜL KONMUŞTU!

1 Eylül 2016'da yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarılan, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alan, yakalatana 4 milyon liraya kadar ödül konulan ve 18 Temmuz 2016'da adeta "sır" olan Adil Öksüz'ün yakalanması için yurt içi ve dışında arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaki çalışmalarda, Öksüz'ün kod adının ''Namık'' olduğu ortaya çıktı.

KOD ADI "NAMIK"

Darbe girişiminden önce örgütün Kuleli Askeri Lisesi yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte mensup olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için alınan itirafçı ifadeleri doğrultusunda, firari Öksüz'ün kod adının ''Namık'' olduğunun belirlenmişti.

DARBEYİ KOORDİNE ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Darbe girişiminin kilit ismi Öksüz'ün darbeyi nasıl koordine ettiği ise sanık ifadeleriyle ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçıların verdiği bilgilere göre Öksüz, darbe girişiminden önce örgütün imamları, generaller ve askeri hakim-savcılarla toplantılar yapıp FETÖ elebaşı Gülen'e onaylattığı planın her aşamasında rol aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssündeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi.

Batmaz'ın 11 Temmuz'da Öksüz ile ABD 'ye gittiği, 2 gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğü belirlendi.

Ankara'da "danışmanlık merkezi" olarak kullanılan 3 katlı villada haziran sonu itibarıyla darbe girişiminin planlanmaya başlandığı ortaya çıkmıştı. TSK 'den ihraç edilen "Şapka" kod adlı şüpheli, Öksüz'ün sürekli villanın diğer katlarında gezerek askeri darbeyle ilgili çalışmaları yürüten örgüt mensuplarıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.

FETÖ'nün firari sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün darbe girişiminden 6 ay önce "ByLock"tan örgüt üyelerine elebaşı Gülen'in darbe iması içeren mesajlarını ilettiği ortaya çıktı.