08 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.150 -0.17 EURO 9,3480 0.77
USD 7,9460 0.82 ALTIN 483,380 1.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yakalanan FETÖ firarisi emniyet müdürleri tutuklandı

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 22:56 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 23:16

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner tutuklandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,  FETÖ'de üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan eski emniyet mensuplarının  örgütün "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine  devam ettiğini tespit etti.
 
Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey  yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında  bulduğu belirtilen, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanan ve birçok  dosyadan arama kayıtları bulunan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne  Emniyet Müdürlüğü yapan Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin  Emniyet Müdürlüğü yapan Hüsrev Salmaner, Etimesgut ilçesindeki hücre evinde  yakalandı.
 
Şüphelilerin, yakalandıkları yüksek güvenlikli rezidans binasındaki  daireyi örgütsel hizmetlerde ve örgütsel kararlar alınması gibi işlemlerde  kullandıkları, mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmadıkları ve dışarı  çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkallerini değiştirerek tanınmamaya  çalıştıkları tespit edildi.
 
Firari FETÖ mensuplarının, ayrıca hücre evinin deşifre olmaması için  aileleri ve örgüt mensuplarıyla görüşmelerde, kiraladıkları eve yakın konumda  olan başka bir daireyi kullandıkları belirlendi.
 
Şüphelilerin iki adresine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda  örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.
 
İki eski emniyet müdürü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara  Adliyesine gönderildi.
 
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, sevk edildikleri  nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
 

ETİKETLER

FETÖ Hüsrev Salmaner Cemil Ceylan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.