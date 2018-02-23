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Yakalanan DEAŞ'lının serbest bırakıldığı iddiası yalan çıktı

AA |  23 Şubat 2018 Cuma - 12:40 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 12:45

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, "Gar katliamı" davası kapsamında aranan Nusret Yılmaz'ın Gürcistan'a geçmeye çalışırken yakalandığı ancak Türk makamlarına teslim edilmesinin ardından serbest bırakıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı, bahse konu kişinin bir başka Nusret Yılmaz olduğu bildirildi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında 21  Şubat'ta "Türkiye'de her yerde aranan IŞİD Emiri yasal yollarla Gürcistan'a  geçti" başlığıyla yer alan haberde "Hakkında 3 yakalama kararı bulunan gar  katliamı sanığı IŞİD Emiri Nusret Yılmaz'ın yasal yollardan Gürcistan'a geçtiği,  kırmızı bültenle arandığı tespit edilince Gürcistan makamlarınca sınırda  Türkiye'ye teslim edildiği ancak gözaltına alınmadığı ve serbest bırakıldığı"na  ilişkin bilgiler bulunduğu belirtildi.
 
Araştırmalar sonucunda 24 Aralık 2017'de Türkiye'ye giriş yapmak üzere  Gürcistan polisince hakkında yakalama kararı olduğundan bahisle Sarp Kara Hudut  Kapısı pasaport kontrol noktasına getirilen kişinin 1 Ocak 1984 Vakfıkebir  doğumlu Nusret Yılmaz, hakkında Ankara, Gaziantep ve Konya'daki mahkemelerce  "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 4 ayrı yakalama kararı bulunan kişinin  ise farklı bir T.C. kimlik numarasına sahip 1 Ocak 1984 doğumlu Adıyaman-Besni  nüfusuna kayıtlı Nusret Yılmaz olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu  ifadeler kullanıldı:
 
"Olayın isim benzerliğinden kaynaklandığının anlaşılması üzerine  hakkında yakalama kararı bulunmayan Nusret Yılmaz'ın serbest bırakıldığı,  mahkemelerce hakkında yakalama kararı çıkarılan Nusret Yılmaz'ın ise hiç  yakalanamadığı, dolayısıyla serbest bırakılmasının söz konusu olmadığı, yapılan  haberin tamamen gerçek dışı olduğu tespit edilmiştir."

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