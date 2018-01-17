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Yahudilerden baskın!

17 Ocak 2018 Çarşamba - 14:48 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 14:48

İsrail askerlerinin korumasındaki bir grup Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.


Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs basına yaptığı  açıklamada "İsrail koruması altındaki onlarca Yahudi yerleşimcinin Megaribe  Kapısı'ndan Aksa'ya girdiğini" belirtti.
 
Yahudi yerleşimcilerin Aksa'nın avlusunda aleni bir şekilde dini  ritüellerini yerine getirdiğini söyleyen Dibs, onları korumak üzere gelen  İsrailli asker sayısının çokluğuna dikkati çekti.
 
İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis  korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş  sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha  önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i  Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.
 
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk  kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's  Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i  Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı  çalışmaları yapıyor. 
 
  

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