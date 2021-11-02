02 Kasım 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.536 -0.02 EURO 11,0910 0.14
USD 9,5680 0.33 ALTIN 550,530 0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yahoo Çin pazarından çekildiğini açıkladı

PEKİN (AA)  |  02 Kasım 2021 Salı - 16:54 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 16:54

Yaygın kullanılan e-posta istemcisi ile tanınan ABD'li internet şirketi Yahoo, "yasal ve iş alanındaki artan zorluklar nedeniyle" Çin pazarından çekilme kararı aldı.


Şirketten yapılan açıklamada, internet hizmetlerine 1 Kasım'dan  itibaren Çin ana karasından erişim sağlanamayacağı bildirildi.
 
Açıklamada, "Şirket olarak kullanıcılarımızın haklarına, açık ve özgür  internete bağlılığımızı sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.
 
Şirketin piyasadan çekilme açıklaması, Çin'de Kişisel Bilgi Koruma  Yasası'nın 1 Kasım'da yürürlüğe girmesinin ardından geldi.
 
Çin'deki yasal düzenlemeler gereği, internet şirketlerinin kullanıcı  bilgilerini otoritelerle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.
 
ABD Kongresi üyeleri eleştirmişti
Yahoo, 2007'de iki Çinli muhalifin bilgilerini hükümete vererek hapse  atılmalarına sebep olduğu gerekçesiyle ABD Kongresi üyelerince eleştirilmişti.
 
Şirket, daha önce ülkedeki faaliyetlerini azaltmış, 2015'te Pekin'deki  ofisini kapatmıştı.
 
Web portalı ve çok sayıda internet hizmeti halihazırda Çin'de yasaklı  olan Yahoo, son dönemde Çin'deki faaliyetlerine son verme kararı alan ikinci  ABD'li internet şirketi oldu.
 
Microsoft'un sahibi olduğu insan kaynakları sitesi Linkedin de ekimde  platformunun sosyal ağ kısmını kapatmaya karar vermişti.
 
Çin'de ayrıca Google, Facebook ve Twitter gibi ABD'li şirketlerin  internet ve sosyal medya hizmetlerine erişim engelleniyor.
 

ETİKETLER

Yahoo Çin Çin pazarı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.