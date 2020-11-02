Yağmurda motosiklet kullanırken dikkat

Yağmurlu havalarda trafik yoğunlaşıyorr ve şehir içinde dur kalk artıyor. . Öncelikle yola çıkmadan önce yapılması gereken stop lambası, sinyal lambası gibi elektrik aksamlarının çalıştığından emin olmak. Asfaltın en kaygan olduğu zaman, yağmurun ilk yağdığı andır. Ani hızlanmalardan, frenlemelerden ya da manevralardan kesinlikle kaçınmak gerikiyor. Yolda oluşan su birikintileri, büyük çukurları saklayabilmekte. Bu yüzden trafiğe uygun temkinli bir hızla sürüşü devam ettirmek gerekiyor.

Ekipman çok önemli



Sürüş esnasında hareketlerimizi kısıtlamayacak ve su geçirmeyecek sürüş kıyafetleri kullanmalıyız diyen Yamaha Riding Academy’nin eğitmeni Metehan Yılmaz şu tavsiyeleri iletiyor:



“Kötü hava koşulu yoktur, yetersiz ekipman vardır. Mutlaka kapalı kask tercih edilmeli. Kıyafetlerde hava daha karanlık olacağı için mutlaka reflektif materyaller bulunmalı. Mümkünse sürüş ekipmanları üstüne ayrıca yağmurluk giyilmeli. Spor ayakkabı gibi sürüşe uygun üretilmemiş ayakkabılar ıslak zeminde kayacağı için bilek korumalı bir motosiklet botunun tercih edilmesi gerekir. Hava sıcaklığının çok düştüğü bölgelerde termal içliklerin kullanılabilir. Hava soğuduğunda kask içinden gelen sıcak nefesimizden vizör buhar olur ve görüşü keser. Bu yüzden kaska uygun buğu önleyicilerin kullanımı oldukça önemli. Diz örtüsü elcik koruma gibi aksesuarlarla motosikletin ana hareket manevralarında aktif çalışan el ayak gibi organlarımızı ıslanmaktan korur. Havanın iyice soğuduğu zamanlar için motosiklete monte edilen elcik ısıtıcılar da ısımızı yükseltmeye yardımcı olur”



Koyu renk kullanmayın



Motosiklete uygun uzun ön cam kullanımı sürüş esnasında rüzgarı önlüyor. Ayrıca yanımızda elektronik eşya taşıyorsanız arka çanta (top case) ya da yan çantaların (side case) içerisine cihazları koruyacak su geçirmez iç çanta aksesuarları kullanılabiliyor. Yağmurlu havalarda görüşünüz kısıtlanacağından koyu renk vizör kullanımından kaçınmalısınız. Görüşün kısıtlanması ve asfaltın kayganlaşması nedeniyle takip mesafenizi korumaya özen gösterin. Motosikletiniz zincir aktarmalı ise yağışlı havalardan sonra mutlaka zincirinizin tekrar yağlandığından emin olun. Doğru ekipman ve güvenli sürüş ile sadece yağmurlu havalarda değil, tüm hava koşullarında güvende kalın.