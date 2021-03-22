Yağmur yağarken okunacak dua! Yağmur yağarken hangi dua edilmeli? Peygamberimizin yağmur yağarken okuduğu dua

Ülke genelinde yağışların artması beraberinde yağmur duaları araştırmasını getirdi. Sıkıntılardan kurtulmak, derdine derman dilemek dışında vatandaşlar günlük hayatta da sık sık duaya başvurur. Biz de bu yazımızda yağmur yağarken okunacak duaları derledik. Yağmur yağarken hangi dua okunur? İşte Yağmur yağarken okunacak dua…

Yağmur yağarken okunacak dua araştırması tüm yurtta artan yağmurlardan sonra oldukça yoğun bir şekilde araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Gönlü ferahlatan ibadetlerden biri olan dua birçok vatandaş tarafından her gün edilir. Biz de yağmur yağarken okunan duaları derledik. Hazreti Muhammed’in yağmur yağarken ettiği dua ise yağmur yağarken edilecek dualar araştırması içinde en çok merak edilen oluyor. İşte, Yağmur yağarken okunacak dua ile Hazreti Muhammed’in yağmur duası…

Peygamberimizin yağmur yağarken okuduğu dua

Bir defâsında Habîb-i Ekrem Efendimiz’e yağmur yağmadığından şikâyet edilmişti. Bunun üzerine Allâh Resûlü, bir minber getirilmesini istedi. Minber, Cuma, bayram ve cenâze namazlarının kılındığı alana (musallâya) kuruldu. İnsanların orada toplanması için gün tespit edildi.Peygamber Efendimiz, güneşin kızıllığı ufukta görülür görülmez yola çıktı. Musallâya varıp minbere oturdu. Tekbir getirdi, Allâh’a hamd etti ve:“Sizler, memleketinizin kuraklığa uğradığından, yağmurun tabiî vaktinde yağmayıp gecikmesinden şikâyet ettiniz. Allâh -celle celâlühû- kendisine duâ etmenizi emrediyor. Duânıza icâbet edeceğini va’dediyor.” buyurdu ve şöyle duâ etti:

“Hamd, Âlemlerin Rabbi’ne mahsustur. O, Rahmân ve Rahîm’dir. Âhiret gününün sâhibidir. Allâh’tan başka ilâh yoktur. O dilediğini yapar. Ey Rabbimiz! Sen kendisinden başka ilâh olmayan Allâh’sın. Sen zenginsin, biz fakiriz. Üzerimize yağmur indir. İndirdiğini bize kuvvet ve güç kıl. Onu belli bir müddet bize yetir!”

Bunu söyledikten sonra ellerini kaldırdı. O kadar yukarı kaldırdı ki, koltuğunun altındaki beyazlık göründü. Sonra sırtını halka döndü, elbisesini ters çevirdi, elleri bu sırada hep yukarı kalkmış vaziyette idi. Sonra tekrar halka döndü. Minberden indi ve iki rekât namaz kıldı. Allâh, hemen o anda bulutlarını gönderdi. Gök gürledi, şimşek çaktı. Allâh’ın izniyle yağmur yağmaya başladı. Fahr-i Kâinât Efendimiz, daha mescidine dönmeden seller aktı. Hz. Peygamber, cemaatin sığınaklara dönmedeki acelelerini müşâhede edince tebessüm etti ve:“Şehâdet ederim ki, Allâh her şeye kâdirdir ve ben de Allâh’ın kulu ve Resûlü’yüm” buyurdu. (Ebû Dâvûd, İstiskâ, 2/1173) Peygamber Efendimiz, yağmur duâsına çıkınca;“Ey Rabbim kullarını ve diğer canlıları sula, rahmetini yay, ölü beldeni dirilt.” derlerdi. (Ebû Dâvûd, İstiska, 2/1176)

Yağmur yağarken okunacak dua!

Allâhümme sayyiben nâfi‘ân. Anlamı;Allâh’ım! Bol ve faydalı bir yağmur eyle. (Ebû Dâvud)

Kadir Suresi; Yağmur yağarken 100 defa Kadir Suresi okuyanın bütün dilekleri kabul olur.",