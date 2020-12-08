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Yağmur ve Yusuf'un arası düzeliyor mu?

08 Aralık 2020 Salı - 13:32 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 13:32

Bir Annenin Günahı 4. bölüm fragmanı yayınlandı.


Yağmur, Bekir'in savunmasında rol alan Yusuf'a sinirlenip ondan ayrılmıştı. Yusuf, durumu Yağmur'a anlatmak istese de sürekli duvara toslamıştı. Fakat Yusuf, hem davayı, hem de sevdiği kadını bırakmayacaktır. Yusuf, Yağmur'un inadını kırmak için peşinden ayrılmaz. İstanbul'dan ayrılmayı düşünen Yağmur'u bu kararından döndürebilmek için elinden geleni ardına koymaz. Yusuf'un bu istekli tavrı meyvelerini vermeye başlar. Yağmur'un yüreği ayrılığa daha fazla dayanamaz ve Yusuf ile ara verdikleri ilişkilerine kaldığı yerden devam eder.
 
Suna ve İbrahim cephesinde de ilginç bir durum yaşanır. Suna, Sadri olayını çözüp kendisini tutuklamaya geldiğini düşündüğü Komiser İbrahim'den ilginç bir itiraf duyar. Bu itiraf Suna'nın aklını karıştırırken, İbrahim'i büyük bir yükten kurtarır.
 
Bir Annenin Günahı yeni bölümüyle 12 Aralık Cumartesi 20.00'de Kanal D'de!

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