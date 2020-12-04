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Yağmur ve Yusuf arasındaki gerginlik son bulacak mı?

04 Aralık 2020 Cuma - 14:15 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 14:15

Kanal D'nin sevilen dizisi Bir Annenin Günahı 3. bölüm fragmanı yayınlandı.


Yusuf ve Yağmur arasındaki gerginlik tırmanıyor. Yusuf, Yağmur'u ikna edebilecek mi?
 
Bir Annenin Günahı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

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