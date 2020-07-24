Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Ordu Ünye'de çekilen 'Randıman' filminin başrol oyuncuları Yağmur Ün ve Gökhan Çelik mahkemelik oldu. Çelik, rol arkadaşına hakaret davası açtı.

İddiaya göre set sonrası otele dönüşte servis aracında klima yüzünden tartışma çıktı. Çelik, tartışma sonrası Ün’ün kendisine ağza alınmayacak sözler söylediğini ve karnına yumruk attığını iddia ederek hakaret davası açtı.

BAĞIŞ KARŞILIĞINDA VAZGEÇECEKTİ

Gökhan Çelik, mahkeme dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderince Yağmur Ün’ün Şehit Aileleri Derneği’ne 50 bin TL bağış yapması karşılığında davadan vazgeçeceğini söyledi. Ancak Ün, bu parayı yatırmadı.