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Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da ortaya çıktı

Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da ortaya çıktı Türkbükü’ne demirleyen teknede Tanrısevsin ve arkadaşları denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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