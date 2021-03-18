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Yağmur Sarnıç'tan Seren Serengil'e skandal sözler

18 Mart 2021 Perşembe - 13:01 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 13:01

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan Seren Serengil ile ilgili olay sözler. Yağmur Sarnıç'ın açıklamaları büyü tepki çekti.


Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç' yine Seren Serengil  ile ilgili konuştu. Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç, yaptığı paylaşımla şoke etti. Sarnıç'ın açıklamararı büyük tepki çekti. 
 
Seren Serengil’in vajinasıyla ilgili ağza alınmayacak hakaretler eden Sarnıç bununla da kalmadı Seren Serengil'in bir fotoğrafından bilgini bölgesini kısmını paylaşarak "Bacak aran çok kötü" notunu düştü.
 
Seren Serengil’in hayranları bu paylaşımdan sonra Sarnıç'ı Instagram'a şikayet etti.
 
Çirkin paylaşımıyla tepki çeken Yağmur Sarnıç'a daha önce Seren Serengil dava açmıştı.

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