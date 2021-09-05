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Yağmur Sarnıç'tan bomba haber! Hamile...

05 Eylül 2021 Pazar - 13:51 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 13:51

Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli boşanma davası devam eden Yağmur Sarnıç’ın hamile olduğu ortaya çıktı. Bir süredir Baycan Şenürek ile sevili olan Sarnıç’ın, erkek bebek beklediği öğrenildi.


Uyguladığı şiddet nedeniyle çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç'tan 'Yok artık' dedirtecek bir haber daha!. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Emre Aşık ile olaylı boşanma davası devam eden Sarnıç'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Aşık ile yaşadığı kavgalarla gündemden düşmeyen Sarnıç, geçtiğimiz aylarda Baycan Şenürek ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.
 
 
 
'ASLAN KOCAM'
 
İlişkilerini sosyal medyada ilan eden ikili, zaman zaman aşk fotoğraflarını da paylaşıyor. Sarnıç'ın paylaşımlarında Şenürek'e "Aslan Kocam" diye hitap ettiği görülüyor. Kontrollerini aksatmayan Sarnıç, önceki gün muayene sonrası aracına binerken görüntülendi. Göbeğinin iyice belirginleştiği görülen Sarnıç'ın erkek bebek beklediği öğrenildi. 
 

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