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Yağmur Sarnıç hakkında olay iddia! 'Emre Aşık'a pis kan içirdi!'
Savcılığa suç duyurusunda bulunan modacı Süleyman Tezcan, Yağmur Sarnıç hakkında korkunç iddialarda bulundu: Eski eşi Emre Aşık'a satanist büyüler yaptı. Bana da şifalı su diye lağım suyu içirdi.
Boşandığı eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç'a bir suçlama da modacı Süleyman Tezcan'dan geldi.