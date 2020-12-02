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Yağmur Sarnıç: Beş parasız kaldım

02 Aralık 2020 Çarşamba - 11:56 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 11:56

Eski futbolcu Emre Aşık’la olaylı bir boşanma süreci yaşayan Yağmur Sarnıç, UçanKuş TV’de yayınlanan “Hayatın İçinden” programına telefonla bağlandı.


Eşini öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Sarnıç, canlı yayında Emre Aşık’ın kendisi için “Seni sokaktan aldım, sokağa bırakacağım” dediğini açıkladı. Telefonda ağlama krizine giren Sarnıç, “Beni beş parasız bıraktılar. ‘Nereye gidersen git’ dediler. Ben nereye gideyim bu soğukta. Param yok, nasıl ev tutacağım?” ifadelerini kullandı.
 

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