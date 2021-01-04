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Yağmur Sarıoğlu üç yıl önceki haline dönmeyi hedefliyor!

Yağmur Sarıoğlu üç yıl önceki haline dönmeyi hedefliyor! Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot Yağmur Yılmaz, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu.
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