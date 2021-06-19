Yağmur ne zaman duracak? Havalar ne zaman ısınacak, İstanbul yağmur ne zaman diner?

Haziran yağışlarının etkisini kuvvetli olarak gösterdiği günlerde herkes yağmurlu havanın yurtta ne kadar daha etkili olacağını ve ne zaman duracağını merak ediliyor. Bugün (Cumartesi) Marmara kıyıları ve Karadeniz'in batısında gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Yağmur ne zaman duracak, havalar ne zaman ısınacak? Haziran'ın son haftalarına yaklaşırken yurtta yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Herkes yağışların yurdu ne zaman terk edeceğini merak ediyor.

Yağmur ne zaman duracak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan 5 günlük hava raporu tahminine göre; yurtta kuvvetli yağışlar yer yer etkisini göstermeye devam ediyor

Pazar günü bu yağışlar iç kesimlerde de etkisi artırarak Ege'ye ulaşacak. İstanbul'da ve Ankara'da yağışlar sürerken, Manisa ve çevre illerde de gök gürülütülü sağanak yağışlar görülecek.

Pazartesi günü yurdun batısında yağışlar devam ediyor. İstanbu'da en yüksek sıcaklık 27 derece en düşük sıcaklık ise 19 derece olarak öngörülüyor.

Salı günü yağışlar Marmara'yı terk ediyor. İstanbul ve çevre illerinde güneş yüzünü tekrar gösterecek. Ankara ve çevre illerde yağış devam edecek. Başkent'te en yüksek sıcaklık 27 derece, en yüksek sıcaklık ise 16 derece olarak öngörülüyor.

Çarşamba günü Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Rize, Arvtin ve Ardahan'da yağış gözükecek. Diğer illerde ise güneş yüzünü gösterecek.

Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, etkili oldu. Bölgedeki kuvvetli yağış nedeniyle caddeler su altında kaldı. Sokaktaki birçok kişi zor anlar yaşadı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ise söz konusu bölgelerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini bildirdi.

İstanbul’da yağmur ne zaman diner?

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin raporuna göre; yağışların yarın (19 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre;

Bugün ve yarın (19.06.2021) İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19.06.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AFAD da uyardı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada “Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, Cumartesi ilk saatlerden itibaren Marmara’nın güney ve doğusunda, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” denildi.