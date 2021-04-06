Yağmur, kar... Meteroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir, Bursa hariç) Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağmur ve sağanak; Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8-10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; güneyli yönlerden; İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bursa hariç) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Bölgenin güneyinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-60 km/sa), kıyı kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneydoğu yönünden fırtına (40-60 km/sa) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin batısının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölümü'nün aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah erken saatlerinde Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah erken saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu