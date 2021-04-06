Yağmur, kar... Meteroloji'den kritik uyarı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir, Bursa hariç) Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağmur ve sağanak; Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8-10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz 'in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güneyli yönlerden; İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bursa hariç) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Bölgenin güneyinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-60 km/sa), kıyı kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneydoğu yönünden fırtına (40-60 km/sa) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin batısının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölümü'nün aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah erken saatlerinde Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah erken saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu