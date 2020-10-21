Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Eski milli futbolcu Emre Aşık 'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ve birlikte olduğu Erdi Sungur, mart ayında Düzce'de yol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin aracına çarpıp, kaçtı. Jandarma ekibi, olay yerinden kaçan Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ı yakaladı. Tutuksuz yargılanan Erdi Sungur, Yağmur Aşık ile birlikte Emre Aşık'ı öldürme planı yaptıklarını iddia etti.

Bakırköy Aile Mahkemesi, Yağmur Aşık'ın başvurusu üzerine 'tehdit', 'hakaret', 'aşağılama ve küçük düşürme'yi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması tedbir kararını onaylayarak, 4 ay uzaklaştırma kararı verdi. Erdi Sungur hakkında verilen karar ise Düzce Şehit Osman Çatana Polis Merkezi Amirliği tarafından kendisine tebliği edildi. Sungur kararı alarak polis merkezinden ayrıldı.