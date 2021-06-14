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Yağmur Aşık'a şok! Zorlama hapis...

Yağmur Aşık'a şok! Zorlama hapis... Eski futbolcu Emre Aşık ile olaylı bir ayrılık süreci yaşadığı sekiz yıllık eşi Yağmur Aşık’ın boşanma davasına İstanbul Aile Mahkemesi’nde devam edildi.
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