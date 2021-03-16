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Yağmur Aşık'a şok! Hapse girecek...

16 Mart 2021 Salı - 9:32 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 9:37

Yağmur Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddia edilmişti. Aşık'a jandarmaya direnmekten ve hakaretten açılan davada karar çıktı. Mahkeme Yağmur Aşık'a 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme cezada erteleme yoluna gitmedi. Cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığı kaydedildi. Mahkemenin verdiği karar, istinaf ve temyiz incelemesinin ardından onanıp kesinleşirse Yağmur Aşık cezanın infazı için hapse girecek.


Yağmur Aşık, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken, daha sonra ikinci kez tetikçi tuttuğu iddiasıyla da farklı bir soruşturma açılmıştı. Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre; Futbolcudan iki kızı ve bir oğlu olan Yağmur Aşık'ın çocuklarına şiddet uyguladığı da iddia edilmişti. Çift arasında boşanma davasıyla günyüzüne çıkan ve cinayet planına kadar uzanan çok sayıda dava ve soruşturma dosyası adliyeye yansımıştı.
 
 
 
2 YIL 9 AY 22 GÜN HAPİS
 
Yağmur Aşık'a açılan davalardan biri de Erdi Sungur ile birlikte Düzce'de "Jandarmaya direnmek ve hakaret" davasıydı. Bu davayı karara bağlayan Düzce Asliye Ceza Mahkemesi, Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'a "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Yağmur Aşık'ı "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.
 

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