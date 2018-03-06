Yabancıların taşınmaz yatırımı ikiye katlandı

Yabancı uyruklu kişiler, 2016'da 3 milyar 493 milyon 724 bin 531 lirasını Türkiye'den taşınmaz edinimi için harcadı. 2017'de ise bu rakam neredeyse iki kat artarak 6 milyar 534 milyon 761 bin 466 liraya ulaştı.

Yabancıların geçen yıl Türkiye'deki taşınmaz edinimi bir önceki yıla göre ikiye katlandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'den taşınmaz edimlerine ilişkin bilgi verdi.

Yabancılara taşınmaz satışlarıyla ilgili birtakım sınırlamaların ortadan kalktığını hatırlatan Adlı, "Şu ana kadar Türkiye genelinde 147 bin 924 yabancı uyruklu kişi, 68 bin 319 taşınmaz edindi. Geçen yılın rakamlarına baktığımızda ise 24 bin 111 yabancının 15 bin 508 gayrimenkul satın aldığını görüyoruz." diye konuştu.

Geçen yılın Ocak ayında bin 394 yabancı uyruklu kişinin taşınmaz satın aldığını, bu yılın ocak ayında bu rakamın 2 bin 27'ye çıktığını ifade eden Adlı, "Burada da yine bir artış var. Yabancıların Türkiye'ye ilgisi arttı. Türkiye her yönüyle özellikle batılıların hayran olduğu bir yer. Güneşi, denizi, oksijeni bol. Böyle olunca özellikle gelişmiş ülkelerden bir talep var. Son yıllarda birtakım olumsuz propagandalar yapılsa da gelip yaşayanlar görüyor ki öyle bir şey yok. Dolayısıyla o yönüyle insanlar rahat, bu rakamlara da yansıyor." dedi.

Yabancı uyruklu kişilere ait yatırımların toplam satış bedellerine ilişkin bilgi veren Adlı, "Yabancı uyruklu kişiler, 2013'te 1 milyar 622 milyon 579 bin 540 lira, 2014'te 2 milyar 832 milyon 994 bin 677 lira, 2015'te 3 milyar 875 milyon 100 bin 523 lira, 2016'da 3 milyar 493 milyon 724 bin 531 lirasını Türkiye'den taşınmaz edinimi için harcadı. 2017'de ise bu rakam neredeyse iki katı artarak 6 milyar 534 milyon 761 bin 466 liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

En çok İngilizler ve Ruslar tercih etti

Ülke bazında bakıldığında ise şimdiye kadar Türkiye'yi tercih ederek taşınmaz yatırımı yapanların başında 24 bin 37 kişi ile İngilizlerin geldiğini aktaran Adlı, "İngilizleri 14 bin 199 kişi ile Ruslar takip ediyor. Üçüncü sırada 13 bin 491 kişiyle Irak , 10 bin 6 kişiyle Almanya , sonrasında da Kuveyt , Norveç, Suudi Arabistan , İsveç, Danimarka ve Belçikalı vatandaşlar yer alıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye taleplerin daha çok Avrupa ülkelerindeki yabancı yatırımcılardan geldiğini ve çoğunlukla turizm bölgelerinin rağbet gördüğünü ifade eden Adlı, yabancı uyruklu 56 bin 364 kişinin yaptığı taşınmaz yatırımıyla Antalya 'nın başı çektiğini söyledi.