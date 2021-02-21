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Yabancı yatırımcıların TL iyimserliği! Dolar için flaş tahmin!
Yabancı yatırımcıların TL iyimserliği devam ediyor. Capital Economics ve Morgan Stanley dolar için flaş bir tahminde bulundu. Peki TL değerlenmeye devam edecek mi? Dolar/TL kuru 7 liranın altında, 6.98 seviyesinde... Peki, buralarda kalıcı olabilecek mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Yabancı finans kuruluşlarının olumlu raporlarından sonra şimdi sıra kredi kuruluşlarında... Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-’ olarak teyit etti, kredi not görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdi. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da benzer hamleler gelebilir.
Yabancı finans kuruluşlarının olumlu raporlarından sonra şimdi sıra kredi kuruluşlarında... Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-’ olarak teyit etti, kredi not görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdi. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da benzer hamleler gelebilir.