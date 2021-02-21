Yabancı yatırımcıların TL iyimserliği! Dolar için flaş tahmin!

Yabancı finans kuruluşlarının olumlu raporlarından sonra şimdi sıra kredi kuruluşlarında... Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-’ olarak teyit etti, kredi not görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdi. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da benzer hamleler gelebilir.