Yabancı uyruklu ehliyetsiz genç polisten kilometrelerce kaçtı

Arnavutköy'de gece iki arkadaşıyla birlikte otomobille gezintiye çıkan yabancı uyruklu ehliyetsiz genç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 5 kilometre kaçan 3 arkadaş, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu ehliyetsiz genç, iki arkadaşını da yanına alarak otomobille gezintiye çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin şüphelendiği araç sürücüsü, durdurulmak istenince kaçmaya başladı.

Polis ile aralarında 5 kilometrelik kovalamaca yaşayan gençler, kısa süre sonra yakalandı. Sokak aralarında hızla ilerleyen, kendi ve çevrede bulunan onlarca kişinin canını tehlikeye atan gençler yakalanınca cezadan kurtulamadılar.