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Yabancı dil sınavlarıyla ilgili son dakika açıklaması!

AA |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 11:50 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 11:50

Yabancı dil sınavlarıyla ilgili flaş açıklama! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavı hazırlıklarının devam ettiğini, bu sınavın yerli yazılımla yapılmasının ülke için önemli bir kazanım olacağını bildirdi.


ÖSYM Başkanı Prof. Dr.  Halis Aygün, Türkiye'de merkez olarak yürüttükleri çalışmalardan biri olan  ve dört beceriyi dijital ortamda ölçen yabancı dil sınavı hazırlıklarına ilişkin  AA muhabirine açıklamada bulundu.
  
Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana e-sınav merkezlerinde Elektronik  Yabancı Dil Sınavları'nı (e-YDS) gerçekleştirdiklerini dile getiren Aygün, yılda  15 kez 10 farklı dilde e-sınav yaptıklarını anlattı.
 
Türkiye'de uygulanan dört beceride yabancı dil sınavlarının yazılım ve  uygulamalarının yabancı menşeili olduğuna dikkati çeken Aygün, dinleme, konuşma,  okuma ve yazma alanlarını kapsayan dört beceriyi ölçen dil sınavlarının ilk kez  ulusal ölçekte uygulanması için yerli bir yazılım geliştirdiklerini söyledi.
 
Aygün, şu bilgileri verdi: "Vizyonumuzun nitelik açısından bir gereği olarak geliştirdiğimiz  yerli yazılımla dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavını gerçekleştirmek için  hazırlıklarımız devam ediyor. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen  ulusal ölçekte bir yabancı dil sınavı ülkemiz için önemli bir kazanım olacaktır.  Planladığımız ve çalışmalarına devam ettiğimiz dört beceride dil sınavlarını da  elektronik sınav merkezlerimizde gerçekleştireceğiz."
 
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, dört beceriyi ölçen dil sınavlarının ilk  etapta İngilizce olarak düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
 

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