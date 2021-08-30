Yaban mersini ne kadar tüketilmeli? Yaban mersini ne kadar tüketilmeli, zararları nelerdir?

Yaban mersini meyvesi fundagiller familyasından olan küçük bir meyve olmaktadır. Uzmanlar tarafından kanıtlanmış bir yan etkisi ya da zararı olmayan bu meyvenin yine de dikkatli kullanılması gerekmektedir.

Sebzelerin ve meyvelerin sahip oldukları vitamin ve mineraller sayesinde insan vücuduna olan faydaları oldukça fazla olmaktadır. Yaban mersini meyvesi de insan sağılığına olan katkıları bakımından büyük önem taşımaktadır. Mavi ve mor renkte olan bu meyve diğer meyveler arasından kolayca ayırt edilebilmektedir. Bu meyvenin çay üzümü, turna yemişi, mavi yemiş ve çoban üzümü şeklinde pek çok ismi bulunmaktadır.

Yaban Mersini Ne Kadar Tüketilmeli?

Yaban mersini meyvesi içeriğinde bulunan A, C, E ve K vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir gibi insan vücudu için gerekli olan pek çok minerale sahip olmaktadır. Birden fazla çeşidi olduğu için her yörede farklı isimlerle anılan bu meyvenin de tüketilirken belirli miktarlarda tüketimine dikkat etmek gerekmektedir. Yaban mersini fazla tüketilmesi durumunda alerjik reaksiyonlara neden olabilecek bir meyve olduğu için bir avuç içi miktarını geçmeyecek kadar tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Yaban Mersini Ne Kadar Tüketilmeli, Zararları Nelerdir?

Yaban mersini meyvesi fundagiller familyasından olan küçük bir meyve olmaktadır. Uzmanlar tarafından kanıtlanmış bir yan etkisi ya da zararı olmayan bu meyvenin yine de dikkatli kullanılması gerekmektedir. Bu meyve de diğer meyveler gibi fazla tüketilmesi durumunda bazı rahatsızlıklara neden olmaktadır. Kişiden kişiye değişen alerjik reaksiyonlar bu meyvenin tüketilmesi ile artmış ise yaban mersini meyvesinin tüketiminin durdurulması gerekmektedir. Yaban mersini meyvesinin fazla tüketilmesi durumunda meydana gelecek sıkıntılar şu şekilde belirtilmektedir:

- Vücutta alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

- Ağız ve dudak çevresinde şişlikler görülebilir.

- Egzama rahatsızlığı olan kişilerde kaşıntıya neden olabilir.

- Burun akıntısı ve gözlerde kaşıntıya neden olabilir.

- Baş ağrısı ve nefes alıp vermede zorluğa neden olabilir.

- Hepatit hastalığı olan kişilerin dikkatli kullanması gerekmektedir.

- Böbrek ve safra kesesinde sorunu olan kimselerin bu meyveyi kullanmaktan kaçınması gerekmektedir. Aksi taktirde idrar yolunda taş oluşumuna neden olabilir.

- Adet dönemindeki kadınların tüketmesi durumunda fazla kanamanın görünmesine sebep olabilir.

- Kanın pıhtılaşmasını önler.

- Kan şekerini düşürmektedir.

- Gaz ve ishal gibi çeşitli sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olmaktadır.