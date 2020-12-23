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XRP neden düşüyor? Ripple Labs Inc.'in kripto para birimi XRP değer kaybediyor!

23 Aralık 2020 Çarşamba - 16:16 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 16:16

XRP neden düşüyor? Bitcoin, Ethereum gibi popüler kripto para birimlerinden biri olan XRP’deki düşüş sürüyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)’in, Ripple Labs Inc. ve iki yöneticisine karşı dava açtığını resmi olarak duyurmasının ardından ciddi değer kaybı yaşadı.


Ripple XRP neden düşüyor? ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple Labs Inc.'in kripto para birimi XRP satışı yoluyla ihlaller yapması nedeniyle dava edileceği haberlerinin ortaya çıkmasıyla değer kaybediyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple Labs ve iki yöneticisine karşı dava açtığını resmi olarak duyurdu. SEC, duyurusunda “Ripple ve iki yöneticisine 1,3 milyar dolarlık kayıtsız menkul kıymet satışı gerçekleştirmesi sebebiyle dava açıldığını” ifade etti.

YÜZDE 10'LUK DEĞER KAYBI

Ripple’ın kripto para birimi XRP, çıkan haberlerin ardından yüzde 10 oranında değer kaybı yaşadı.

RİPPLE'IN KRİPTO PARASI XRP KAÇ TL? 

CoinMarketCap verilerine göre Ripple yaklaşık 15 milyar dolar ile Bitcoin, Ether ve Tether’in ardından en yüksek piyasa değerine sahip dördüncü kripto para konumunda bulunuyor. 23 Aralık 2020 itibari ile1 XRP: 0,34630 Dolar, TL olarak 2,65 TL'dir.

 

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