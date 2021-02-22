XRP davası saat kaçta, tarihi? XRP davası ne olur, XPR dava sonucu ne zaman sonuçlanır? Gözler SEC XRP davasında!

Kripto paralardan biri olan Ripple XRP, dijital varlıklarını ABD ve dünyadaki yatırımcıları kayıt dışı satarak fon toplaması ile suçlanıyor. Coin borsasında işlem gören XRP bugünlerde dava süreciyle gündemden düşmüyor. Davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilirken Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığını öne sürüyor. Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital olan XRP ile yaptı. Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta? XRP davası ne olur, XPR davası ne zaman sonuçlanacak?

SEC, geçtiğimiz aylarda Ripple’e açtığı davada Ripple ve şirketin CEO’su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçlanıyor. Bu dava nedeniyle XRP 33’den fazla platformun desteğini kaybetti. Ripple davası için ön duruşma, 22 Şubat yani bugün yapılacak. Eski SEC Başkanı Mary Jo White ise Fortune’a verdiği demeçte Mary Jo White, SEC’in Ripple’a yönelik yürütülen yasal savaşta tamamen hatalı olduğunu belirtirken, davanın sonucu merakla bekleniyor.

XRP DAVASI SAAT KAÇTA, BELLİ Mİ?

New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Ripple aleyhindeki davası için ilk mahkeme tarihini 22 Şubat bugün yapılacak. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak. Davayla ilgili saat bilgisi ise bulunmuyor.

XRP DAVASI NEDİR, XRP DAVASI NE OLUR?

SEC, geçtiğimiz aylarda Ripple'a resmen dava açtı. SEC bu dava kapsamında, Ripple ve şirketin CEO'su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen'ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçluyor. Ripple davasında ön duruşma, 22 Şubat tarihinde yapılacak. Duruşmaya günler kala SEC, Ripple davası kapsamında şikayetinde bazı değişiklikler gerçekleştirdi.

SEC, Chris Larsen ile Brad Garlinghouse'un kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiğini ve bu nedenle menkul kıymet yasasını ihlâl ettiği iddia etmeye devam ediyor. Ayrıca SEC'nin yeni şikayet dosyasına belge ve bilgi eklediği belirtiliyor. Çünkü önceki dava dosyası 71 sayfayken yeni dosya79 sayfa olarak iletildi.

Yedinci en büyük kripto para birimiRipple, yazım sırasında yüzde 3 oranında düşüşle 0,53 dolar seviyesinden işlem görüyor. Popüler altcoin şu anda 24,1 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Ripple yazım sırasında piyasa değeriyle 5,6 milyar dolarlık bir son 24 saatlik işlem hacmini yönetiyor.

Gönderilen mektupta, uzlaşma fikrinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yönetimdeki çalışanlarıyla görüşüldüğü bilgisine de yer verilerek, "Davalılar ifadeye katılıyor, ancak önceki uzlaşma görüşmelerinin eski yönetimin altında yapıldığını ve esas olarak SEC'den ayrılan ilgili bölüm müdürleriyle yapıldığını not edin." İfadesi kullanıldı. Geçtiğimiz Ocak ayında Ripple CEO'su Brad Garlinghouse da yaptığı açıklamada SEC'in Ripple'a yaptığı suçlamalarının olumsuz olduğunu belirtirken, Joe Biden hükumetinden umutlu olan Ripple, olumlu bir yaklaşım olabileceğini düşünüyor. Ripple davası için olumlu ya da olumsuz nasıl bir yön izleyeceği ise henüz belli değil.

XRP DAVASI NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açtığını 22 Aralık'ta duyurmuştu. Yargıç Torres, geçtiğimiz yol 29 Aralık tarihinde taraflardan standart bir yasal prosedür olan bir sulh hakimi için onay vermelerini talep etti fakat Ripple ve SEC talebi onaylamayarak davayı hızlandırmayı reddetti. Ripple davasının ön duruşması 22 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Fakat Ripple davas tüm keşiflerin tamamlanması için 19 Ağustos tarihine kadar sürebileceği ve bu tarihin en yakın tarih olabileceği öngörülüyor.