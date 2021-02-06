XRP davası ne zaman görülecek? Ripple davası ne zaman sonuçlanacak?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) blockchain devi Ripple'a 1,3 milyar dolarlık menkul kıymet davası açılmıştı. SEC Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığını, Ripple’nin insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital olan XRP ile yaptığını iddia etti.
XPR davası ne zaman görülecek?
New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple aleyhindeki davası için ilk mahkeme tarihini belirledi. Edinilen bilgilere göre davanın tarafları 22 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak.