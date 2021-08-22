Xiaomi Mi Mix 4 global pazara hazırlanıyor

Xiaomi tarafından geçtiğimiz hafta tanıtılan ve sadece Çin pazarında satışa sunulan Mi Mix 4’ü bekleyenler için sevindirici bir haber paylaşıldı.

Xiaomi Mi Mix 4 ön siparişe çıktığı gibi 1 saniye içinde tüm stoklarını tüketerek bir rekor kırmıştı. Çin dışındaki kullanıcılar tarafından merakla beklenen cihaz için önemli bir gelişme yaşandı. Xiaomi Mi Mix 4’ün global belgelendirme kuruluşlarından onay aldığı ve yakında satışa hazır olacağı açıklandı.

Xiaomi Mi Mix 4 markanın ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk telefonu olmuştu. Ekran altı kamera teknolojisine sahip birkaç rakibi arasında en iyisi olmayı başaran Mi Mix 4, global pazarda boy göstermeye hazırlanıyor.

XIAOMI YETKİLİLERİ SADECE ÇİN DIŞINDA LANSMAN OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Xiaomi yetkililerinin daha önceki yapmış olduğu açıklamalarda, telefonun Çin dışında herhangi bir yer için lansman düzenlemeyeceklerini bildirmişlerdi. Fakat yaşanan son gelişmeler bu durumun değişeceğinin önemli işaretleri olabilir.

Mi Mix 4 ilk olarak Google Play Console listesine eklendi. Telefonun onaylanmış olduğu bir diğer kuruluş ise Bluetooth SIG oldu. Yaşanan bu iki gelişmeye baktığımızda Mi Mix 4, dünyanın birçok ülkesine giriş yapacağı anlamını taşıyor.

XIAOMI MI MIX 4 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde CUP AMOLED ekran, 120 Hz tazeleme, 480 Hz dokunma hassasiyeti, Dolby Vision ve HDR10+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888+

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 20 MP (ekran altına gömülü)

Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 8 MP

Batarya: 4.500 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, IR Blaster