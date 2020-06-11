Xiaomi Mi Band 5 ne zaman çıkacak? Xiaomi Mi Band 5 özellikleri ve fiyatı tanıtıldı!

Xiaomi, Xiaomi Mi Band 5'i sonunda tanıttı. Xiaomi Mi Band 5, manyetik şarj özelliği ve büyüyen ekranıyla dikkat çekiyor. Mart ayında tanıtılması beklenen akıllı bileklik Mi Band 5, koronavirüsten dolayı ertelenmişti. Xiaomi, akıllı bilekliğini bugün resmi olarak açıkladı. Online olarak düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılan model, AMOLED ekran ile gelecek. Peki, Xiaomi Mi Band 5 ne zaman çıkacak? Xiaomi Mi Band 5 fiyatı ne kadar, belli mi? İşte Xiaomi Mi Band 5 özellikleri…

Xiamı Mi Band 5, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte duyuruldu. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalarda Mi Band 5'in özelikleri ve fiyatı da paylaşıldı. Peki, Xiaomi Mi Band 5 ne zaman çıkacak? Xiaomi Mi Band 5 özellikleri nelerdir? Xiaomi Mi Band 5 ne kadar?

XİAOMİ Mİ BAND 5 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK

Xiaomi Mi Band 5 bileklik, Haziran ayı içerisinde satışa sunulacak. Bilekliğin Çin dışına ne zaman çıkacağı ise açıklanmadı. Ancak Temmuz ayında Türkiye’de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

XİAOMİ Mİ BAND 5 ÖZELLİKLERİ

Akıllı bileklik Bluetooth 5.0 bağlantısı ile iOS hem de Android telefonlar ile uyumlu olacak. Ayrıca diğer modellerde olduğu gibi bu modelde de kalp ritmi ölçme sensörü yer alacak.

Xiaomi, bu modelde bazı ek özelliklere de yer verecek. Bu özellikler arasında farklı spor modlarının yanı sıra, Apple Watch’taki nefes egzersizi, kadınlar için adet takip uygulaması ve Google Pay ile Ali Pay özellikleri yer alacak.

XİAOMİ Mİ BAND 5 FİYATI

45 dolar ila 50 dolar fiyat bandında satışa sunulmasını beklediğimiz bu modelde Amazon Alexa ses asistanı desteği de yer alacak. Bu sayede Android telefonları sesli asistanı kullanarak işlemler yapılabilecek.

Türkiye’de 250 TL ila 300 TL bandında satılmasını beklediğimiz Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği yine çok ilgi görecek gibi görünüyor. Bu fiyat bandında alınabilecek en iyi çözüm olan Mi Band’ler daha uzun bir süre gündemden düşmeyecek.